पचास रुपए का प्लेटफार्म टिकट, यात्रियों की जेब पर भारी

Platform ticket of fifty rupees heavy on the pocket of passengers कोरोना संकट के दौरान रेलवे प्लेटफार्म पर अनावश्यक भीड़ को रोकने के लिए प्लेटफार्म टिकट का बढ़ाया पांच गुना दाम अब लोग की जेब पर भारी पडऩे लगा है। इस टिकट की राशि भी कम करने की मांग उठने लगी