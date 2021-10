आईपीएस पर हमले के पांच आरोपी पुलिस गिरफ्त में

Police arrested five accused of attack on IPS at bhilwara भीलवाड़ा सहायक पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस टीम पर गंगरार थाना क्षेत्र में बजरी माफियाओं द्वारा जानलेवा हमला करने के मामले में फरार हुए पांच आरोपियों को पुलिस ने सोमवार को हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में दबोच लिया। पांचों गिरफ्तार आरोपितों से गंगरार पुलिस पूछताछ कर रही है।