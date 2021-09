दो जवानों को खोने के बाद हाइवे पर पुलिस सख्त

Police strict on the highway after losing two soldiers काला सोना यानी अफीम के काले कारोबार के देश के विभिन्न हिस्सों में जुड़ते तारों एवं हाईवे पर कड़ी होती नाकाबंदी के बाद तस्करों ने न सिर्फ अपनी रणनीति बदली है, बल्कि 'तू डाल-डाल, मैं पात-पातÓ की कहावत को भी चरितार्थ कर दिया है। report narendra verma