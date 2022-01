गैंगस्टर फौजी को फिर जोधपुर ले गई पुलिस, डोडा चूरा छिपाने वाले गोदाम की करवाई तस्दीक

जिले में रायला और कोटड़ी में दो पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में रिमाण्ड पर चल रहे राजू फौजी को एक बार फिर बुधवार को कड़ी सुरक्षा में जोधपुर ले जाया गया। Police took gangster soldier to Jodhpur again जोधपुर के सालरिया गांव में उस जगह की तस्दीक करवाई गई जहां से वह मादक पदार्थ को ठिकाने (डम्पिंग यार्ड) लगाते था।

भीलवाड़ा Published: January 06, 2022 12:11:39 pm

भीलवाड़ा. Police took gangster soldier to Jodhpur again जिले में रायला और कोटड़ी में दो पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में रिमाण्ड पर चल रहे राजू फौजी को एक बार फिर बुधवार को कड़ी सुरक्षा में जोधपुर ले जाया गया। जोधपुर के सालरिया गांव में उस जगह की तस्दीक करवाई गई जहां से वह मादक पदार्थ को ठिकाने (डम्पिंग यार्ड) लगाते था।

शाहपुरा एएसपी चंचल मिश्रा के अनुसार फौजी से पूछताछ में सामने आया था कि वह जोधपुर के सालरिया में मादक पदार्थ को छिपाने के लिए एक बाड़े को किराए पर ले रखा था। बाड़े को गोदाम बना रखा था। Police took gangster soldier to Jodhpur again इसमें एक कमरा बना हुआ है। इस जगह की तस्दीक के लिए फौजी को कड़ी सुरक्षा में जोधपुर ले जाया गया। फौजी ने बाड़े के बारे में पुलिस को बताया था। मध्यप्रदेश व चित्तौडग़ढ़ से डोडा चूरा व अफीम को खरीद कर लाने के बाद सालरिया में ठिकाने लगाया जाता था। यहीं से मादक पदार्थ अलग-अलग स्थान पर भेजा जाता था। तस्करों की गाडि़यां भी यहीं पर खड़ी की जाती थी। यहां पर हथियार भी रखे जाते थे। पुलिस ने पूर्व में यहां से सौ कारतूस और दो पिस्टल जब्त कर ली थी। गोदाम की दीवारे बहुत ऊंची बनी हुई है। एेसे में गोदाम के अंदर हो रही कारस्तानी बाहर किसी को पता नहीं चल पाती थी। इस गोदाम की देखरेख के लिए बाबूसिंह ठाकरिया को केयरटेकर रख रखा था। पुलिस केयरटेकर की तलाश कर रही है। गौरतलब है कि १० अप्रेल की रात में फायरिंग करके राजू फौजी और उसके साथियों ने सिपाही पवन चौधरी व ओकार रायका की जान ले ली थी।

Police took gangster soldier to Jodhpur again, got the warehouse done

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें