फौजी को नीमच के सलोदा ले गई पुलिस, भाग खड़ा हुआ सप्लायर

पिछले साल मादक पदार्थ लेकर जाते समय Police took the soldier to Saloda, Neemuch, the supplier ran away जिले में रायला और कोटड़ी में दो पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में गिरफ्तार राजू फौजी को मंगलवार को मौका तस्दीक के लिए मध्यप्रदेश ले जाया गया। फौजी उस जगह को बताया, जहां से उसने अपने वाहन में डोडा चूरा भरा था।

भीलवाड़ा Published: January 05, 2022 12:01:17 pm

भीलवाड़ा. Police took the soldier to Saloda, Neemuch, the supplier ran away पिछले साल मादक पदार्थ लेकर जाते समय जिले में रायला और कोटड़ी में दो पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में गिरफ्तार राजू फौजी को मंगलवार को मौका तस्दीक के लिए मध्यप्रदेश ले जाया गया। फौजी उस जगह को बताया, जहां से उसने अपने वाहन में डोडा चूरा भरा था। उसने सप्लायर के बारे में जानकारी भी दी, लेकिन वह पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो गया। पुलिस ने कोटड़ी में सिपाही ओकार रायका की जान लेने वाली जगह की भी फौजी से तस्दीक करवाई।

एएसपी चंचल मिश्रा के अनुसार पूछताछ में फौजी ने नीमच जिले के सलोदा में आशाराम ठाकर के यहां से डोडा चूरा खरीदने की बात कही। इस पर कड़ी सुरक्षा में फौजी को सलोदा गांव ले जाया गया। वहां फौजी ने वह जगह भी बताई, जहां से गाडि़यों में डोडा चूरा भरा गया था। पुलिस को मादक पदार्थ सप्लायर आशाराम ठाकरा नहीं मिला। गांव में उसकी तलाश में सम्भावित स्थानों पर दबिश भी दी गई। एएसपी मिश्रा ने बताया कि यहां के बाद फौजी को कोटड़ी के नंदराय रोड पर ले जाया गया। यहां पर गत १० अप्रेल की रात नाकाबंदी के दौरान सिपाही ओकार रायका पर फायरिंग कर आरोपियों ने जान ली थी। Police took the soldier to Saloda, Neemuch, the supplier ran awayफौजी ने बताया कि पाबूराम के गोली चलाने से ओंकार की जान गई थी। मालूम हो, १० अप्रेल की रात में मध्यप्रदेश से डोडा चूरा तस्करी करके ला रहे तस्करों की गाड़ी को कोटड़ी थाना पुलिस ने पहले नाकाबंदी में उनको रोका। वहां तस्करों ने फायरिंग करके ओकार की जान ली। बाद में रायला थाने के सिपाही पवन चौधरी को मारा।

