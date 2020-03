पुलिस कर्मी लोगों से घरों से बाहर न निकलने की करते रहे अपील

सुरेश जैन-भीलवाड़ा।

Policemen urged people not to come out of their homes शहर में कई दशको बाद रविवार को सुबह से जनता कफ्र्यू रहा। इसके चलते दिनभर माहौल सूनसान और सड़कें खाली रहीं। लोग घरों में रहे। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के अनुसार शाम 5 बजे लोगों ने डॉक्टरोंए चिकित्सा के पेशे में लगे लोगए साफण् सफाईकर्मियों की सेवाओं के प्रति थलीए शंखए ढोलए ढोलकए तेल के खाली पीपे बजार को किसी ने आतिशबाजी कर आभार जताया। कफ्र्यू के कारण शहर में दिनभर बाहनों का संचालन भी बंद रहा। इसके चलते बाहर जाने वाले लोगों को थोड़ी परेशानी हुई। लोगों ने बच्चों संग समय बिताया। कुछ लोगों इंडोर गेम खेला। कुछ ने आसपास की चीजों को सैनिटाइज किया। इस दौरान बच्चों को कोरोनावायरस के बारे में जानकारी दी।

घरों के बाहर खड़े मिले लोग

Policemen urged people not to come out of their homes कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाया गया जनता कफ्र्यू पूरे जिले में दिखा। स्टेशन चौराहेए गोल प्याऊ चौराहेए महाराणा टाकिजए भीमगंज पुलिस थानाए माणिक्यनगर तक पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन जैसे ही नागौरी मोहल्ले की और गए तो लोग घरों के बाहर खड़े मिले। थोड़े और आगे गए तो चौक में सभी लोग खडे मिले। नागौरी मोहल्ले में तो शाम पांच बजे से पहले ही लोग थोली व शंख पर अभिवादन करने लगे। यह नजारा शहर की हर गली व मोहल्ले में नजर आया।

मास्क नहीं तो पेट्रोल नहीं

इस बीच रेलवे फाटक के पास स्थित एक पेट्रोल पंप पर लोगों में कोरोना वायरस के प्रति जागरुक किया जा रहा था। यहां मास्क लगाकर या कपड़े से मुंह ढंककर आने वालों को ही पेट्रोल दिया जा रहा था। साफ संदेश था कि मास्क नहीं तो पेट्रोल नहीं। इसके चलते हर व्यक्ति अपने मुंह पर मास्क लगाकर ही वहा पहुंच रहे थे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने महात्मा गांधी अस्पताल को अलर्ट मोड पर रखा गया। इस क्षेत्र में लोगों का आवागमन बना हुआ था। शहर में सुबह साढ़े पांच से सड़कों पर मॉर्निंग वॉक करने वाले नहीं दिखे। बस और रेलवे स्टेशन पर सूने थे। मंदिरों में पुजारियों ने की पूजा। सुबह की आरती में एक भी श्रद्धालु नजर नहीं आया।

शहर में जनता कफ्र्यू का असर सुबह से ही दिखना शुरू हो गया था। लोग घरों से नहीं निकले। लोगों ने घरों में काम करने वाले नौकरों को भी मना कर दिया था। प्रशासन की ओर से अनिवार्य जरूरतों की दुकानें खुली रखने के आदेश दे रखे है। नगर परिषद के कर्मचारी हर वार्ड में सेनेटाइजेशन का छिड़काव करने में लगे थे।

ऐसे बीता शहर में कफ्र्यू का समय

आरके कालोनी में रहने वाले महेंद्र सिंह ने बच्चों को किसी से बेवजह मिलने से मना किया है। समय बिताने परिवार के लोगों ने कैरम खेला। कोरोना पर चर्चा की। सतीश भुवालका भी दूसरों की तरह परिवार के सभी सदस्यों के साथ समय बिताया। कुछ लोगों ने अपने गेट और सीढियों की रैलिंग पर सैनिटाइजर और क्लिनर लगाकर उसे साफ किया गया।