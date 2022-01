satish Poonia पूनिया बोले, कांग्रेस देख रही मुंगेरी लाल के हसीन सपने

satish Poonia said, Congress is the beautiful dreams of Mungeri Lal भाजपा प्रदेश सतीश पूनिया कांग्रेस सरकार व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ते है। पूनिया गुरुवार को भीलवाड़ा आए तो यहां भी गहलोत सरकार को आडो हाथ लिया। यहां पूनिया ने सीएम अशोक गहलोत के वर्ष 2023 में फिर कांगे्रेस के सत्ता में आने के दावे पर तंज कसा। कहा कि यह मुंगेरीलाल के हसीन सपने जैसी बात है। bhilwara, bhilwara, satish Poonia, satish Poonia at bhilwara

भीलवाड़ा Published: January 21, 2022 01:34:48 pm

भीलवाड़ा। भाजपा प्रदेश सतीश पूनिया कांग्रेस सरकार व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ते है। पूनिया गुरुवार को भीलवाड़ा आए तो यहां भी गहलोत सरकार को आडो हाथ लिया। यहां पूनिया ने सीएम अशोक गहलोत के वर्ष 2023 में फिर कांगे्रेस के सत्ता में आने के दावे पर तंज कसा। कहा कि यह मुंगेरीलाल के हसीन सपने जैसी बात है। Poonia said, Congress is the beautiful dreams of Mungeri Lal

Poonia said, Congress is the beautiful dreams of Mungeri Lal

हालत यह है कि वह सत्ता के बाहर जाते है तो दुर्गति होती है। पुराने आंकड़े उठा कर देखे तो इस बार लगता है कि प्रदेश में कांग्रेस की सीट माइनस में ही जाएगी। bhilwara, bhilwara, satish Poonia, satish Poonia at bhilwara गत तीन साल में प्रदेश में कांग्रेस सरकार प्रत्येक मोर्च पर विफल रही। किसानों व रोजगारों के साथ वादाखिलाफी की है। किसानों के कर्ज माफ नहीं हो सके और बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल सका। राजस्थान को अपराधों की राजनीति बना दिया। Poonia said, Congress is the beautiful dreams of Mungeri Lal

उन्होंने कहा कि राजस्थान कभी इतना बदहाल नहीं रहा, जितना की इस बार गहलोत के कार्यकाल में रहा है। एससीएसटी से जुड़ी योजनाओं के लिए अलग फंड बजट में लाने के कानून के सवाल पर पूनिया ने कहा कि कांग्रेस देश में वही काम करती आई है जो अंग्रेज करते थे। bhilwara, bhilwara, satish Poonia, satish Poonia at bhilwara फूट डालो व राज करो। जातियों, मजहब व पंच में बांटने का काम कांग्रेस ने किया। इस देश में वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस ने ही शुरू की है। जो कुछ है व सब सामने दिख रहा है। Poonia said, Congress is the beautiful dreams of Mungeri Lal

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें