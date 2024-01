पूनिया बोले, पार्टी के लिए युद्ध करने के लिए भी तैयार

भीलवाड़ाPublished: Jan 10, 2024 09:58:00 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

Satish Poonia said, ready to fight for the party भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी ने यदि आदेश किया तो वह युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार हैं। पूनिया ने भीलवाड़ा में पत्रकारों से यह बात कही।

सतीश पूनिया

