दरिन्दे चालक को २० साल तक रहना होगा सींखचों के पीछे



भीलवाड़ा विशिष्ट न्यायालय संख्या दो (पोक्सो) poxo court bhilwara ने शुक्रवार को एक फैसले में छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपित वैन चालक को बीस वर्ष की सजा सुनाई और ५० हजार रुपए का जुर्माना किया। हनुमान नगर थाने में मामला दर्ज हुआ था। घटना 14 सितंबर २०१९ को सुबह 7 बजे । आरोपित ने चाकू दिखा कर जान से मारने की धमकी दी ***** driver will have to stay behind bars for 20 years