पोस्टमैन घर-घर पहुंचाएगा 5 हजार की राशि

भीलवाड़ा .

Postman will deliver door to door amount of 5 thousand लॉकडाउन के बीच अपने बैंक तक न पहुंच पाने वाले लोगों तक डाकिया रुपया पहुंचाएगा। डाक विभाग की इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम सेवा (एईपीएस) के तहत आधार और मोबाइल नंबर से लिंक वाले बैंक खातों से रुपए घर पर पहुंचाने की शुरुआत डाक विभाग ने की है। इसके चलते मुख्य डाकघर सहित अन्य डाक घरों को आवश्यक सेवा मानते हुए उन्हें चालू रखने की अनुमति जिला कलक्टर ने दी है।

डाक विभाग के उप अधिक्षक केएल कोली ने बताया कि घर-घर राशि पहुंचाने के लिए डाक कर्मचारियों को लगाया गया है।

एक दिन में अधिकतम ५ हजार रुपए निकाले जा सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के हर गांव में एक पोस्टमेन है वही शहरी क्षेत्र में ७ कर्मचारियों को लगाया गया है। कोली ने बताया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की इस सेवा के तहत ओटीपी और बायोमीटिक आधारित प्रक्रिया होगी। आधार नंबर से रुपए लेने वाले उपभोक्ता की वेरिफिकेशन होगी। जबकि पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस आएगा। विशेषकर ग्रामीण इलाको में यह योजना राहत देगी। डाकिये से संपर्क कर रुपए उन तक पहुंचेंगे।