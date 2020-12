सत्ता है, लेकिन जिला परिषद की कुर्सी नहीं

जिले में जिला प्रमुख की कुर्सी को लेकर बड़ा उलटफेर हुआ है। अभी तक जिला प्रमुख की कुर्सी सत्तारूढ़ पार्टी ही संभालती आई है, लेकिन इस बार कांग्रेस को भाजपा ने करारा झटका देते हुए जिला प्रमुख की कुर्सी अपने पाले में ही रखी है। Power, but not the bhilwara zilla parishad chair