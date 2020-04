वस्त्रनगरी में भी बनाए जा सकते है पीपीई सूट

भीलवाड़ा .

PPE suits can also be made in garments in bhilwara कोरोना वायरस पूरे विश्व में महामारी बनकर फैल रहा है तो इससे निपटने के लिए संसाधन जुटाने की चुनौती भी कई देशों के सामने खड़ी है। भीलवाड़ा ही नहीं भारत भी इससे अछूता नहीं है। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्किपमेंट (पीपीई) सूट के लिए भारत आयात पर निर्भर है। स्थिति यह है कि भीलवाड़ा में भी डाक्टरों के पास पीपीई सूट पूरे नहीं है। PPE suits can also be made in garments in bhilwara एक निजी चिकित्सालय भी अपने स्तर पर प्रयास करके यह सूट मध्यप्रदेश के इंदौर से मंगवाने के प्रयास किए जा रहे है। इस समय पीपीई सूट की मांग तेजी से बनी हुई है। इसलिए मांग के अनुरूप इसकी कीमत पर भी असर पड़ रहा है। भीलवाड़ा के उद्यमी इसके प्रयास करे तो यह पीपीई सूट यहीं पर बनाए जा सकते है। क्योंकि पहले भी इसका उत्पादन एक इकाई के माध्यम से किया जा चुका है। ऐसे में इकाई के पास किसी भी तरह के संसधान की कमी नहीं है।

कोरोना वायरस संक्रमण से सीधे लड़ रहे डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों के लिए अब सरकार पीपीई सूट के आयात पर निर्भर रहने के बजाय देश में ही इसके निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा रही है। कई कंपनियों को इसकी जिम्मेदारी देने की योजना बनाई जा रही है। ऐसे में जिला प्रशासन का सहयोग रहे तो पीपीई सूट का उत्पादन मास्क बनाने वाली इकाई इसका भी उत्पादन कर सकते है। नॉनवूवेन फैब्रिक से बनने वाल पीपीई कीट सूट सिर से पैर तक शरीर को कवर करेगा, ब्लड, पानी या किसी भी तरह के लिक्किड का असर इस पर नहीं होगा।

प्रधानमंत्री के कमाण्डो तक के बनती ड्रेस

वस्त्रनगरी मे सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए हाई एटीट्यूड गारमेंट, स्लीपग बैग और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कमाण्डों की ड्रेस तक भीलवाड़ा की यह कम्पनी उत्पादन कर चुकी है। कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का कहना है कि

इस सूट मे जिस नॉनवूवेन फैब्रिक का इस्तेमाल होता है वह हर जगह आसानी से नहीं मिलता। कच्च माल मिलने में परेशानी आ रही है। यह फैब्रिक गुजरात व महाराष्ट्र की कुछ कंपनियां बनाती हैं।

मास्क, शू कंवर, केप, बेल्ट का उत्पादन

कम्पनी तीन साल पहले पीपीई सूट का उत्पादन किया था। इसके निर्माण के लिए काम आने वाले सभी संसाधन उपलब् है। रॉ मेटेरियल मिलते ही इसका उत्पादन भी शुरू कर सकते है। अभी दो तरह के मास्क, सिर की टोपी से लेकर पैरों के जूतों के कंवर तक सभी तरह के उत्पाद का उत्पादन किया जा रहा है।

जुगल किशोर, प्रबन्ध निदेशक रोडास इंपेक्स प्रा. लिमिटेड