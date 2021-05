प्राणवायु दाता बनी प्रवीण की टीम

Praveen's team became the donor of life राजस्थान पत्रिका के महामारी से महामुकाबला अभियान से प्रेरित हो कर श्री पाश्र्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट शास्त्रीनगर (मेन सेक्टर) ने अध्यक्ष प्रवीण चौधरी की अगुवाई में ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर मुह्ैय्या कराके जो अनूठी पहल की उससे कोरोना से जुझ रहे लोगों को जीवन दान मिला है। ट्रस्ट अभी 13 ऑक्सीजन कंसट्रेटर के जरिए लोगों की हर संभव मदद कर रहा है।