कफ्र्यू में आवश्यक सेवाओ के लिए पहले से जारी पास मान्य होंगे

भीलवाड़ा।

Pre-issued passes will be valid for essential services in the curfew जिला कलक्टर राजेंद्र भट्ट ने कहा कि 3 से 13 अप्रेल तक कफ्र्यू में सख्ती के दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों एवं वाहनों को ही निकलने की अनुमति होगी। इसके लिए पहले से बने उनके पास मान्य होंगे। अति आवश्यक सेवाओं में शामिल राजकीय कार्यालय के कर्मचारियों को भी कार्यालय आने-जाने के लिए अनुमति होगी।

कलक्टर ने कहा कि अजमेर विद्युत वितरण निगम, जलदाय, डेयरी, रसद, उपभोक्ता भण्डार, नगर परिषद, कृषि उपज मंडी, नगर विकास न्यास, पेट्रोल पंप, बैंक, मेडिकल स्टोर, गैस एजेंसी, मोबाइल टावर मेंटेनेंस, पशु चारा वितरण आदि से जुड़े उन कार्मिकों व अधिकारियों के पूर्व में जारी पास मान्य रहेंगे।

होगी खाद्य सामग्री की सप्लाई

Pre-issued passes will be valid for essential services in the curfew आरएएस अधिकारी प्रकाश शर्मा ने बताया कि आवश्यक वस्तुओ की सप्लाई गुरुवार सांयकाल तक कर दी जाएगी। उसके बाद ५ अप्रेल को वार्ड संख्या 1 से 18 व 51 से 55 तक तथा 6 अप्रेल को वार्ड संख्या 19 से 50 में राशन सामग्री सप्लाई की जाएगी। जरूरी हुआ तो 10 व 11 अप्रेल को भी इसी अनुसार व्यवस्था रहेगी। इस दौरान पूर्व में अधिकृत किराना एवं होलसेल दुकाने भी बन्द रहेंगी। अति आवश्यक होने पर सूचना देकर इनसे सप्लाई करवाई जा सकेगी। उपभोक्ता भण्डार को निर्देश दिए कि वह अत्तिरिक्त वाहनों की व्यवस्था रखें जिनसे आवश्यक होने पर सामग्री वितरण करवाया जा सके। आटा चक्कियां इस दौरान बन्द रहेंगी।