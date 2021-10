भीलवाड़ा यूआईटी में ठेकेदारों का दबाव हटाने की तैयारी



Preparation to remove the pressure of contractors in Bhilwara UIT भीलवाड़ा नगर विकास न्यास अब एक और बड़ा निर्णय लेने जा जा रही है। न्यास से ठेकेदारों के दबाव को हटाने के लिए अब शहर के उद्यान एवं सामुदायिक भवनों को मोहल्ला कमेटियां व कॉलोनी विकास समितियों को देगी।