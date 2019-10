दीपावली मेले के लिए सजने लगे हैं चकरी झूले

काछोला। भीलवाड़ा जिले में रविवार को काछोला कस्बे में विगत 700 वर्षों से चली आ रही मेले की परम्परा आज भी कायम है। काछोला कस्बे के बस स्टैण्ड चौराहे के निकट स्थित बालाजी चौक प्रांगण में इन दिनों मेले की विशेष तैयारियां ग्राम पंचायत द्वारा की जा रही है। चकरी— झूले आदि मनोरंजन के साधन मेला चौक में बड़ी संख्या में पहुंचने लग गए हैं। Preparations begin for Deepawali fair at Kachhola in Bhilwara

पण्डित रामगोपाल वैष्णव कैलाश चंद्र वैष्णव ने बताया कि सदियों से चली आ परम्परा के आधार पर भगवान कृष्ण के काछोला आगमन पर रास मेला लगता है, जो दिपावली के मेले के नाम से प्रसिद है। यहां पर भगवान श्रीकृष्ण ने द्वारिका जाते समय 3 दिन तक काछोला कस्बे में विश्राम किया था। इसी प्रसंग की याद में यहां दीपावली मेले का आयोजन होता है। मेले की परम्परा 700 वर्षों से आज भी कायम है।

काछोला सरपंच राम गोपाल मीणा ने बताया कि मेले के लिए विशेष तैयारियां की जा रही है। विद्युत सज्जा एवं मेला चौक पर विभिन्न आवश्यक चीजों सहित कमेटी का गठन किया जा रहा है। मेले में जिले भर से मनोरंजन के साधन एवं विभिन्न दुकान शामिल होंगी।