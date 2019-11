सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, कीमती सामान चुराया

शाहपुरा। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा कस्बे में बारी मोहल्ला स्थित फतेह लाल पारीक के मकान में मंगलवार रात को चोरों ने निशाना बनाया। यहां चोरों ने एक मकान के ताले तोड़ कर अंदर प्रवेश किया। मकान में रखी अलमारी को तोड़ कीमती सामान व 40 हजार की नकदी चुरा ले गए। Prevention of theft of valuables from a house in Bhilwara

मकान में निवास कर रहे किराएदार अपने गांव गए थे। किराएदार जब सुबह गांव से अपने मकान में पहुंचे। तो देख कर दंग रह गए। मकान के ताले टूटे मिले। अलमारी टूटी होने तथा कीमती सामान के साथ ही 40 हजार रुपए भी गायब मिले।

मकान की हालत देख कर लग रहा था कि चोरों ने मकान के हर कमरे को खंगाला। माना जा रहा है कि चोरों ने चोरी की वारदाता को अंजाम देने से पहले रैकी की। गौरतलब है कि मकान मालिक अहमदाबाद रहता है। डेढ़ वर्ष पूर्व भी इसी मकान में चोरी हो गई थी। इस मकान में चोरी की वारदातें होने से आसपास के लोगों में दहशत है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।