शहर में दालों से लेकर बिस्कट के भाव बढ़े

भीलवाड़ा .

Prices ranging from pulses to biscuits in the city in bhilwara शहर में लोगों को किराना का सामान काफी अधिक दामों पर मिल रहा है। लोग दुकानदारों से पूछ रहे हैं कि भाव कैसे बढ़ गए तो फुटकर विक्रेता थोक विक्रेताओं की ओर से मंहगा सामान देने की बात कह रहे हैं। Prices ranging from pulses to biscuits in the city in bhilwara वहीं थोक विक्रेताओं के पास जाओ तो वे कंपनियों से भाव बढ़कर आने की बात कह रह हैं। हालात यह हैं कि दालों से लेकर बिस्कुट तक पर विक्रेताओं ने दाम बढ़ा दिए हैं। कुछ दुकानों को छोड़कर अधिकांश पर यही हाल है। बुधवार को पत्रिका की टीम ने शहर की दुकानों पर सामान के दामों में अंतर पता किया तो हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। लेकिन इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। हर गली व मोहल्ले में दुकाने खुल रही है। लोग अपने अनुसार भाव लगाकर सामान बेच रहे है। जबकि जिला प्रशासन का दावा है कि वह हर वार्ड में खाद्य सामग्री व फल के वाहन पहुंचा रहे है। लेकिन यह भी एक स्थान पर जाकर खड़े हो जाते है। वहा पर लम्बी कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है। ऐसे में हर व्यक्ति इससे छुटकारा पाने के लिए महंगे दाम पर भी खाद्य वस्तु खरीद रहे है। पत्रिका टीम ने शहर की कई गलिया का सर्वे किया। तो सभी जगह पर अलग-अलग दर सुनने को मिले।

........................

यह है बाजार में प्रतिकिलोग्राम के दाम

चावल- ७० रुपए

आटा - ३० से ४०

चना दाल- ७० से १००

अरहर दाल- ११० से १२०

उड़द दाल- १२० से १३०

मूंग दाल-११० से १२०

शक्कर - ४० से ६०

दूध-५० से ६० रुपए लीटर

तेल मूंगफली- २२०० रुपए टीन

गुड़ ४० रुपए

चाय खुली २५० से ३२०

नमक २० से ४०

आलू- ५० रुपए

प्याज- ५० से ६०

टमाटार - ५०

निम्बू १२० रुपए

लोकी- ५० से ६०

खीरा ककडी- ५० से ६०

तर ककड़ी ५० रुपए

........................

उपभोक्ता भंडार की दरें

चावल- ५० रुपए

आटा - ३० रुपए

चना दाल- ७० रुपए

शक्कर - ४० रुपए

तेल मूंगफली- २५०० रुपए टीन

नमक १० रुपए

आलू- २५ रुपए

प्याज- २५ रुपए

सुजी- ४० रुपए

चाय -२६० रुपए

पोआ-४५ रुपए

साबुदाना ४००ग्राम -३६ रुपए

तेल सोयाबीन ५ लीटर ५६० रुपए

तिलम मूंगफली- १५ किलोग्राम २३०० रुपए

सरसो तेल पतंजलि ११५ रुपए

मिर्च १०० ग्राम २० रुपए

हल्दी १०० ग्राम २० रुपए