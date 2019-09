शॉर्टकट रास्ते पर उतारी निजी स्कूल बस कीचड़ में फंसी, बस में सवार 80 बच्चों को सुरक्षित निकाला

बनेड़ा। सरदार नगर से कोडलाई जाने वाले कच्चे रास्ते पर निजी स्कूल की बस शनिवार सुबह कोडलाई भीमपुरा से बच्चाें लेकर सरदार नगर स्थित निजी विद्यालय के लिए रवाना हुई। ड्राइवर ने 3 किलोमीटर का चक्कर बचाने के चक्कर में शॉर्टकट कच्चे रास्ते पर स्कूल बस को उतार दी। बस सरदार नगर के करीब जंगल में कच्चे रास्ते पर फंस गई। गनीमत रही कि बस पलटी नहीं।

ग्रामीणों के सहयोग से बस में सवार करीब 80 बच्चाें काे सुरक्षित निकाल लिया गया। ट्रैक्टर से टोचन कर बस काे कीचड़ से निकालने का प्रयास किया लेकिन बस कीचड़ से नहीं निकली। जिस रास्ते पर स्कूल बस को चालक ने उतारी, उस रास्ते पर बाइक सवार का भी निकलना मुश्किल है पूरे रास्ते पर कीचड़ ही कीचड़ है।

इस रास्ते के दोनों ओर गहरी खाई है। शुक्रवार से लगातार बारिश होने से सड़क के दोनों ओर खाई के अंदर पानी भरा हुआ है रास्ते में पानी भी बह रहा है। विद्यालय के बच्चों ने बताया कि स्कूल बस रोजाना कोडलाई भीमपुरा बामणिया होकर पक्की सड़क से आती है लेकिन ड्राइवर ने हमें बोला यह सड़क सही है, इससे बस निकल जाएगी और ड्राइवर ने कच्ची सड़क पर बस उतार दी।