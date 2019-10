लोकदेवताओं के झण्डों की शोभायात्राओं में झूमे लोग

सवाईपुर। भीलवाड़ा जिले के ग्रामीण अंचल में जगह —जगह पर मंगलवार को सुबह से ही लोकदेवताओं के झण्डों की शोभायात्रा निकाली जा रही है। गांवों में हर्ष का माहौल है। जयकारों से आकाश गूंजायमान हो रहा है। झण्डों की शोभायात्राओं में श्रदृधालु जयकारे लगाते दिखाई दिए। कुछ लोग धूप लिए झण्डों के आगे चले, तो कुछ भाव विभोर हो ढोल, बैण्ड —बाजों की धुन व गीतों पर नाचते दिखाई दिए हैं। Procession of flags of folk gods in Bhilwara

सवाईपुर। निकटवर्ती ढेलाणा में शिव मंदिर से भैरु नाथ मंदिर की झण्डी शिव मंदिर से शुरू हुई। श्रदृधालुओं ने परिवार, गांव व देश की सुख — समृद्धि की कामना की। Procession of flags of folk gods in Bhilwara

गेन्दलिया। कस्बे में नवरात्र के दशमी के विसर्जन के दौरान लोकदेवताओं के झण्डे अर्थात नेजे निकले। गेंदलिया कस्बे में सर्वप्रथम नेजे भैरुनाथ के मन्दिर से बारह बजे रवाना हुए जो पूरे गांव में होते हुए बनास नदी पहुंचें। परम्परा अनुसार लोकदेवता को स्नान कराया। उसके बाद नरसिंह भगवान के मंदिर पर आगामी साल का सम्वत पढ़ा जाएगा। भैरुनाथ के मंदिर पर विसर्जन किया जाएगा। Procession of flags of folk gods in Bhilwara