सड़क पर सुरक्षा के फिर बने ख्वाबी पुलाव

Pulao made again for safety on the road in bhilwara सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के मार्ग दर्शन में गठित सड़क सुरक्षा समिति की पहली बैठक सोमवार को कलक्ट्रेट में हुई। इसमें सड़क सुरक्षा के कई अहम निर्णय लिए गए। लेकिन पूर्व की सड़क सुरक्षा व यातायात समितियों की बैठक में हुए निर्णयों के अभी तक कागजी साबित होने से उक्त समिति के निर्णयों पर भी संशय उभर आया है।