नीम हकीम ने ले ली सोडार फीडर प्रभारी की जान

Quack took the life of Sodar feeder in-charge at bhilwara रायला थाना क्षेत्र के सोडार फीडर के प्रभारी उमेश बैरवा की बुधवार को संदिग्ध हालात में मृत्यु हो गई। अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ (भामस ) ने समूचे घटनाक्रम की जांच की मांग करते हुए कथित नीम हकीम की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलक्टर व एसपी को ज्ञापन दिया।