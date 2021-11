घर में झगड़ा और ट्रांसफार्मर पर चढ़ा, फिर करंट से 15 फीट नीचे गिरा

Quarrel in the house and climbed on the transformer, then fell 15 feet below the current at bhilwara घरेलू विवाद से नाराज हो गए विद्युत ट्रांसफार्मर पर चढ़ा युवक करंट लगने से पन्द्रह फीट नीचे आ गिरा। घटना में युवक गंभीर रूप से झुलस गया, घटना के चौथे दिन भी उसकी हालत चिंता जनक बनी हुई है।