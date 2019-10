भगवान श्रीकृष्ण ने किया था यहां विश्राम, हर वर्ष भरता है मेला

काछोला। भीलवाड़ा जिले के काछोला कस्बे के ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व के दीपावली रास मेले का विधिवत उद्घाटन मेला चौक में शुक्रवार को हुआ। शुभारम्भ पंचायत समिति माण्डलगढ़ के पंचायत प्रसार अधिकारी राजेंद्र सेन, काछोला सरपंच रामगोपाल मीणा व ग्राम विकास अधिकारी रमेश कुमार मीणा के सान्निध्य में किया गया। Raas fair in Kachhola, Lord Krishna rested here in Bhilwara

अतिथियों ने फीता काटकर मेले का शुभारम्भ किया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। मेला कमेटी सदस्यों ने अतिथियों का स्वागत किया। मेला स्थल पर चकरी, झूले एवं मनोरंजन के साधनों सहित स्टालें सज गई हैं।

उल्लेखनीय है कि काछोला कस्बे में दीपावली का मेला रास प्रतिवर्ष की भांति लगता है। मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण द्वारिका जाते समय तीन दिन तक काछोला में विश्राम किया था। इसी की स्मृति में स्थानीय लोग यहां रास मेला लगाते हैं। मेले के दौरान आसपास के 40 चौखले के गांव—ढाणी के लोग मेले में आते हैं। मेले में कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। लोग खरीदारी करते हैं। लोगों का उत्साह देखते बनता है। विभिन्न आयोजन होने से लोगों को वर्ष भर रास मेले का इंतजार रहता है।

मेले के उदघाटन कार्यक्रम के दौरान पूर्व सरपंच कन्हैयालाल ओस्तवाल, पूर्व सरपंच रामप्रताप गगरानी, पूर्व सरपंच मदन लाल टेलर, डॉ. कैलाश चंद्र वैष्णव, काछोला पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र कुमार रेगर, उपसरपंच शिवकुमार मंत्री, पूर्व उपसरपंच रमेशचंद्र बसेर, पूर्व उप सरपंच कैलाश मंत्री, पूर्व पंचायत समिति सदस्य सत्यनारायण वैष्णव, सरथला पंचायत समिति सदस्य मनीष मेघवंशी, जीएसएस अध्यक्ष घनश्याम पोरवाल, जिला कांग्रेस सचिव श्यामलाल आचार्य एवं गोरक्षा समिति काछोला के सदस्य डॉ. एनके सोनी उपस्थित थे। काछोला थाना प्रभारी रतनलाल के निर्देश पर मेला परिसर में अस्थाई पुलिस चौकी लगाई गई है।