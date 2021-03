पुर में मकानों की दरारों के मुआवजे पर रार

Rage on compensation of cracks of houses in Pur उपनगर पुर में मकानों में आई रहस्यमय दरारों से प्रभावित परिवारों को मुआवजे को लेकर पुर की जनता व प्रशासन के बीच रार की स्थिति बनी हुई है। इसी संदर्भ में बुधवार को पुर संघर्ष सेवा समिति ने नगर विकास न्यास सचिव रजनी माधीवाल के साथ बैठक की।