रैंगिंग मामला — दोषी 15 छात्राओं को 14 दिन के लिए मेडिकल कॉलेज से निकाला

भीलवाड़ा। भीलवाड़ा शहर में स्थित विजयाराजे सिंधिया राजकीय मेडिकल कॉलेज से 15 छात्राओं को 14 दिन के लिए निलम्बित कर दिया गया है। ये छात्राएं जूनियर छात्राओं के साथ रैंगिंग मामले में दोषी पाई गई। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी रैगिंग मामले को लिया गंभीरता से लिया है। तीन सदस्य हाईकोर्ट की टीम मेडिकल कॉलेज पहुंचीं तथा शुक्रवार दोपहर में रैगिंग मामले की जानकारी ली। Ragging Case in Bhilwara - Convicted 15 girl students expelled from medical college for 14 days

यह जानकारी मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ राजन नंदा ने देते हुए बताया कि भीलवाड़ा शहर में स्थित विजयाराजे सिंधिया राजकीय मेडिकल कॉलेज से 15 छात्राओं को 14 दिन के लिए निलम्बित कर दिया गया है। ये छात्राएं जूनियर छात्राओं के साथ रैगिंग मामले में दोषी पाई गई। इन सभी छात्राओं को तत्काल प्रभाव से कॉलेज परिसर एवं हॉस्टल छोड़ने के लिए कहा गया है।Ragging Case in Bhilwara - Convicted 15 girl students expelled from medical college for 14 days

राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी रैगिंग मामले को लिया गंभीरता से लिया है। तीन सदस्य हाईकोर्ट की टीम मेडिकल कॉलेज पहुंचीं तथा शुक्रवार दोपहर में रैगिंग मामले की जानकारी ली।

उल्लेखनीय है कि विजयाराजे सिंधिया राजकीय मेडिकल कॉलेज में सीनियर छात्राओं द्वारा जूनियर छात्राओं के साथ की गई रैंगिंग मामले की जांच की रिपोर्ट गुरुवार शाम को सौंप दी गई। जांच अधिकारियों ने रैंगिंग करने वाली छात्राओं की पहचान करते हुए उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं। इस दौरान सीनियर छात्राओं ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी तथा भविष्य में गलती नहीं दोहराने का वादा किया। मामला गम्भीर हाने से प्राचार्य ने शुक्रवार को 10 सदस्यीय एन्टी रैंगिंग कमेटी में इसकी चर्चा की। Ragging Case in Bhilwara - Convicted 15 girl students expelled from medical college for 14 days

प्राचार्य डॉ राजन नन्दा ने बताया कि बुधवार दोपहर को जयपुर की रहने वाली छात्रा के पिता से रैंगिंग के बारे में लिखित शिकायत मिली थी। इस पर कार्रवाई शुरू करते हुए तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने गुरुवार को सभी छात्राओं को बुलाया। मामले की जांच के बाद कमेटी ने शाम को अपनी रिपोर्ट दी थी। Ragging Case in Bhilwara - Convicted 15 girl students expelled from medical college for 14 days