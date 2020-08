रेलवे पुलिस व्हाट्स-अप के जरिए करेगी मदद

रेलवे पुलिस रेलवे क्षेत्र में अपराध पर अंकुश के लिए अब व्हाट्सअप के जरिए लोगों की मदद लेगी, इसके लिए रेलवे पुलिस ने व्हाट्सअप नम्बर जारी किया है। चित्तौडग़ढ़ रेलवे पुलिस थाना के अधीन चित्तौडग़ढ़ के साथ ही भीलवाड़ा रेलवे क्षेत्र है। यदि रेलवे क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई घटना घटित होती है, तो व्हाट्स-अप नम्बर पर घटना से स ंबंधित सूचना,फोटो, वीडियो,आडियो भेज कर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। Bhilwara Railway police will help through whats up