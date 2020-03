कोरोना के डर से निरस्त हो रहे रेलवे टिकट

भीलवाड़ा। गर्मी की छुट्टियों में सैर सपाटे व देशाटन का कार्यक्रम बना चुके लोगों के सफर में अब कोरोना वायरस का डर आडे आ रहा है। एेसे में कोरोना के संभावित संक्रमण से बचने के लिए दो माह पूर्व रेलवे यात्रा को लेकर लम्बी दूरी की टिकट करवा चुके लोग अब अपने कार्यक्रम स्थगित कर रहे।

यहां भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन स्थित आरक्षित कम्प्यूटरीकृत केन्द्र पर गत एक सप्ताह से रोजाना ७० से ८० आरक्षित टिकट कैंसिल हो रहे है। इतना ही नहीं यात्री भार भी गत तीन दिन से २० फीसदी तक घट गया है। जानकार के अनुसार भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर टिकटों की बिक्री से रोजाना सात लाख रुपए की आय हो रही थी, लेकिन गत तीन दिन से टिकट बिक्री घटने से रेलवे की आय भी कम हो गई।

अधिकांश टिकट बिहार, यूपी, एमपी, यूपी, उत्तराखंड, आंध्रप्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बैंगलूर, चैन्नई, गुजरात व पंजाब से जुड़े शहरों के निरस्त हुए है। आर के कॉलोनी के जय कुमार जैन व आरसी व्यास नगर के विकल्प अग्रवाल ने बताया कि छुट्टियों में परिवार के साथ घूमने का कार्यक्रम था, लेकिन कोरोना को लेकर जो हालात बनें है, उस कारण उन्होंने अपनी ट्रेन से यात्रा करने का कार्यक्रम निरस्त कर दिया है। Railway tickets being canceled due to fear of Corona at bhilwara

भागलपुर स्पेशल के तीन ट्रिप निरस्त

उत्तर पश्चिम रेलवे ने अजमेर-भागलपुर-अजमेर साप्ताहिक ट्रेन के तीन ट्रिप निरस्त कर दिए है। रेलवे सूत्रों के अनुसार भागलपुर से अजमेर वाया भीलवाड़ा जाने वाले ट्रेन (१३४२४) १९ मार्च, २६ मार्च व २ अप्रेल को संचालित नहीं होगी। इसी प्रकार अजमेर से भागलपुर वाया भीलवाड़ा ट्रेन (१३४२३)२१ मार्च,२८ मार्च व ४ अप्रेल को निरस्त रहेगी। भागलपुर क्षेत्र में आमान परिवर्तन को लेकर कार्य होने से ट्रेन के ये तीन ट्रिप निरस्त हुए है। Railway tickets being canceled at bhilwara