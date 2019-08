मेघों ने तराना छेड़ा, भीगे गांव, शहर में झमाझम की आस

भीलवाड़ा। भीलवाड़ा शहर में रविवार सुबह से बादल छाए हुए हैं। सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। कुछ हिस्सों में तड़के बूंदाबांदी हुई। शहरवासियों को झमाझम बारिश का इंतजार है। दूसरी ओर, ग्रामीण अंचल में रविवार सुबह सात बजे से बारिश का दौर शुरू हो गया है, इससे लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की है। Rain starts in villages, drizzle in the city in Bhilwara

जहाजपुर। क्षेत्र में रविवार अलसुबह से ही बारिश शुरू हो गई। बिजली की कड़क व बादलों की गर्जना के साथ मेघों ने तराना छेड़ दिया। जहाजपुर कस्बे में दो घण्टे से कभी तेज तो कभी हल्की बारिश चल रही है।

बीगोद। कस्बे में एक सप्ताह बाद तेज बारिश का दौर फिर से शुरू हुआ। करीब आधे घण्टे से बारिश चल रही है। सड़कों पर पानी बहने लगा। नौ दिन बाद वापस आए मेघ मेहरबान हो रहे हैं।



सवाईपुर। कस्बे में रिमझिम बारिश शुरू हो गई है।

बरुन्दनी। क्षेत्र में घने बादल छाए तथा हल्की वर्षा शुरू हुई।

बड़लियास। कस्बे में रिमझिम बारिश शुरू हुई। काले बादल छाए हुए हैं।

आकोला। क्षेत्र के गांवों में बारिश का दौर शुरू हो गया है।

कोटड़ी। क्षेत्र में बारिश का दौर फिर शुरू हुआ। आधे घण्टे से बारिश हो रही है।