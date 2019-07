कहीं तेज कहीं धीमी बारिश जारी,बांधों में आया पानी, लोगों के चेहरे खिले

बीगोद। त्रिवेणी नदी में पानी की आवक जारी है। बीसलपुर बांध को भरने के लिए दौड़ रहा त्रिवेणी का पानी शनिवार देर रात से शुरू हुई बारिश रुक-रुक कर रविवार को भी चल रही है। बीगोद कस्बे में रातभर में 2 इंच बारिश हुई। त्रिवेणी नदी का गेज भी बढ़कर फिर से 2 मीटर हो गया है। बीसलपुर बांध में मुख्य सहायक त्रिवेणी नदी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। राजधानी जयपुर व टोंक सहित अन्य शहरों के लोग बीगोद क्षेत्र के लोगों से मोबाईल पर त्रिवेणी नदी व बारिश की जानकारी ले रहे है। सभी की तमन्ना है कि इस बार बीसलपुर बांध लबालब हो जाएं। रविवार होने से मेनाल का झरना व भीमलत के झरने को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे है। त्रिवेणी पुलिया पर भी राहगीर खुद को सेल्फी लेने से नहीं रोक पाए रहे है। भीलवाड़ा जिले की सबसे अधिक नदियां व बांध मांडलगढ़ क्षेत्र में होने से पुलिस व प्रशासन को अलर्ट किया गया है। अभी तक क्षेत्र में किसी भी प्रकार की घटना सामने नहीं आई है।

अरवड़। क्षेत्र में लगातार दो दिनों से हो रही तेज बारिश से अरवड़ बांध सहित क्षेत्र के जलाशयों मे पानी की आवक बनी हुई है। अरवड़ बांध पर रविवार सुबह 7 बजे तक 56 मिमी बारिश हुई 24 फीट भराव क्षमता वाले अरवड़ बांध में पानी का गेज बढ़कर सवा आठ फीट हुआ। अरवड़ बांध सहित मंडी वाले तालाब,जेला तालाब,नया तालाब सहित क्षेत्र के छोटे बडे जलाशयों में लगातार पानी की आवक बनी हुई है।

बिजौलिया। कस्बा सहित आसपास के गांवों में मूसलाधार बारिश हो रही है। rain water came into dams, people bloom face in bhilwara

गेंदलिया। कस्बे सहित आसपास के गांवों में शनिवार देर रात्रि से तेज बारिश चल रही है अभी तक जारी है।

जहाजपुर। लगातार दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी है। नदी तालाबों में पानी की आवक हो रही है। खेतों में भरा पानी किसानों की मानें तो फसल का गलन तो सहन हो सकती है लेकिन जगलन नहीं। जितनी अधिक बारिश होगी गेहूं की फसल अच्छी होने की उम्मीद रहती है। कुएं व बोरवेल रिचार्ज होने की उम्मीद किसानों में आस बंधी है।

मांडलगढ़। क्षेत्र में सबसे पहले भरने वाला गोवटा बांध 27 फीट भराव क्षमता में से रविवार सुबह 8 बजे तक 20 फीट भरा। rain water came into dams, people bloom face in Bhilwara

मांडल। बीते 24 घण्टों में मांडल व बागोर क्षेत्र में 2 इंच बारिश हुर्इ्। वस्त्रनगरी की जीवनदायिनी मेजा बांध में अभी तक पानी की आवक शुरू नहीं हुई है।



बनेड़ा। उपखण्ड क्षेत्र के कसोरिया ग्राम पंचायत का तालाब फूटने की कगार पर है। rain water came into dams, people bloom face in Bhilwara

शक़्करगढ़। क्षेत्र में रात भर रिमझिम बारिश के बाद रविवार सुबह दो घंटे से तेज झमाझम बारिश का दौर जारी है। नदियों व तालाबों में पानी की आवक जारी है। खेत बारिश के पानी से लबालब भर गए।

बरुन्दनी। बीती रात 1 बजे से बारिश हो रही है। दो दिन से अच्छी बारिश बारिश होने से तापमान में कमी आई। मौसम सुहावना हुआ।

शक़्करगढ़। क्षेत्र में रात भर रिमझिम बारिश के बाद रविवार सुबह दो घंटे से तेज झमाझम बारिश का दौर जारी है। नदियों व तालाबों में पानी की आवक जारी है,खेत बारिश के पानी से लबालब भर गए। rain water came into dams, people bloom face in Bhilwara