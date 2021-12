Home guard jawans होमगार्ड जवानों को खाकी मिली, लेकिन हक नहीं

Rajasthan Home guard jawans got khaki, but not the right राजस्थान गृह रक्षा दल के स्वयं सेवकों (होमगार्ड) ने कोरोना संकट काल में जान की परवाह किए बिना कफ्र्यू के दौरान चौबीस घंटे गश्त की, लेकिन सरकारी स्तर पर उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला, पांच साल से मानदेय भी नहीं बढ़ा। यह पीड़ा है जिले में जिला मुख्यालय के साथ ही चार उप केन्द्रों पर तैनात होम गार्ड जवानों की। पढि़ए नरेन्द्र वर्मा की रिपोर्ट...

भीलवाड़ा Published: December 06, 2021 11:36:01 pm

