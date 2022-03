Rajasthan Patrika raised its voice राजस्थान पत्रिका ने उठाई आवाज, शहर ने मांगा टेक्सटाईल पार्क

भीलवाड़ा Published: March 31, 2022 09:49:06 am

भीलवाड़ा। राजस्थान को मिलने वाला टेक्सटाइल पार्क पर भीलवाड़ा का पहला हक है और मिलना भी चाहिए। सांसद सुभाष बहेडिय़ा ने टेक्सटाइल पार्क को भीलवाड़ा को दिए जाने की पैरवी की है, वहीं शहर में टेक्सटाइल पार्क के लिए पोस्टकार्ड व हस्ताक्षर अभियान के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। Rajasthan Patrika raised its voice, the city asked for a textile park

सांसद सुभाष चन्द्र बहेडिय़ा ने मेगा टेक्सटाईल पार्क भीलवड़ा में स्थापित हो इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से संशोधित प्रस्ताव भेजने की मांग की । इस संदर्भ में उन्होंने अवगत कराया कि मेगा टेक्सटाईल पार्क के लिए भीलवाडा सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। देश में भीलवाड़ा को वस्त्रनगरी के नाम से जाना जाता है, भीलवाड़ा में लगभग १० करोड़ मीटर कपड़ा प्रतिमाह बनता है एवं १ लाख से अधिक श्रमिक कार्यरत है। भारत सरकार मेगा टेक्सटाईल पार्क की स्थापना का मंतव्य रखती है परन्तु उसके लिए राजस्थान सरकार से प्रस्ताव की अनिवार्यता है।

सरकार संशोधित प्रस्ताव भेजे

बहेडिय़ा ने मुख्यमंत्री से कहा कि भीलवाड़ा में मेगा टेक्सटाईल पार्क की स्थापना के लिए भारत सरकार को राज्य सरकार संशोधित अतिरिक्त प्रस्ताव भिजवाए। गौरतलब है कि मेगा टेक्सटाईल पार्क की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने जोधपुर का प्रस्ताव केन्द्र को भेजा है।

भीलवाड़ा के हक पर जागरूकता अभियान

टेक्सटाइल पार्क पर भीलवाड़ा के हक को लेकर जागरूकता अभियान एडवोकेट आजाद शर्मा की अगुवाई में चलाया जा रहा है। इसके तहत पोस्टकार्ड व हस्ताक्षर अभियान के जरिए राज्य सरकार व केन्द्र तक जिले की पुकार पहुंचाई जा रही है। इसी के तहत बड़ी संख्या में लोग अभियान से जुड़ कर पार्क जोधपुर की बजाए भीलवाड़ा को ही दिए जाने की पैरवी कर रहे है। सोमवार को भी अभियान से बड़ी संख्या में लोग जुड़े। अभियान के तहत शर्मा के साथ ही उदय कुमावत, गिरिराज मेघवाल, बलवंत मालीवाल, मनीषा आसोपा, रमेश शर्मा, शांतनु त्रिपाठी, जगमोहन चौधरी, चंद्रेश बुनकर, रोशन सालवी, रजत अग्रवाल ,प्रकाश चंद गुर्जर, हर्ष तिवारी, कैलाश शर्मा व मनीष आदि ने सूचना केन्द्र चौराहा पर लोगों को जागरूक किया है।

पत्रिका ने चेताया, फिर खुली राह

राजस्थान पत्रिका ने सबसे पहले १९ फरवरी २०२२ को 'जोधपुर में बन सकता है मेगा टेक्सटाइल पार्क Ó शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर संकेत दे दिया था कि अब भीलवाड़ा की राह मुश्किल हो गई है। इस समाचार के प्रकाशित होने के बाद भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए जन जागरूकता का माहौन बनने लगा।

विभिन्न औद्योगिक इकाईयों के प्रमुख, राजनैतिक दलों के साथ जनप्रतिनिधियों का दबाव भी लगातार राज्य सरकार से लेकर धीरे धीरे केन्द्र तक बढ़ता जा रहा है। सांसद सुभाष बहेडिय़ा ने बताया कि जोधपुर के बजाए भीलवाड़ा का ही टेक्सटाइल पार्क पर पहला हक बनता है।

