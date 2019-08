राजस्थान के कई हिस्सों में तेज मूसलाधार बारिश, यहां घरों में भरा पानी, 8 अगस्त तक इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Rains, Weather Forecast Today : राजस्थान के अधिकतर जिलों में मानसून ( Current Monsoon in Rajasthan ) मेहरबान है। IMD के Alert ( Heavy Rain Warning in Rajasthan ) के बाद कई जिलों में Heavy Rainfall का दौर जारी है। प्रदेश के भीलवाड़ा जिले में सोमवार को हुई तेज बारिश ( Heavy Rain in Bhilwara ) से क्षेत्र की स्थिति बिगड़ गई।