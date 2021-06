राजस्थानी कलाकारों को मिलेगी आर्थिक सहायता

Rajasthani artists will get financial assistance कोरोना संकट काल में राजस्थान के दो हजार कलाकारों की मदद के लिए राज्य सरकार के हाथ बढ़े है। प्रत्येक कलाकार को पांच-पांच हजार रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। राजस्थानी फिल्म अभिनेता राज जांगिड ने यह जानकारी दी।

भीलवाड़ा। कोरोना संकट काल में राजस्थान के दो हजार कलाकारों की मदद के लिए राज्य सरकार के हाथ बढ़े है। प्रत्येक कलाकार को पांच-पांच हजार रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। राजस्थानी फिल्म अभिनेता राज जांगिड ने यह जानकारी दी।

जांगिड ने बताया कि प्रदेश के कला,संस्कृति, सिनेमा, रंगमंच एवं विभिन्न विधा से जुड़े कलाकार कोरोना संकट में कार्य नहीं मिलने से आर्थिक संकट से जुझ रहे है। सिनेमा से जुड़े संगठनों ने सरकार से कलाकारों की स्थिति से अवगत कराते हुए आर्थिक सहायता की मांग की, इस पर राज्य सरकार ने दो हजार कलाकारों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि कलाकार कल्याण कोष के माध्यम से देने की घोषणा की है।

सरकार के इस निर्णय पर कलाकारों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व कला एवं संस्कृति विभाग के मंत्री डॉ. बीडी कल्ला का आभार जताया है।