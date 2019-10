रावण का दंभ यहां भी होगा चूर

Ravana's arrogance will be broken here too

भीलवाड़ा। शहर में नगर परिषद ने तेजाजी चौक समेत चार स्थानों पर भव्य आतिशबाजी के बीच मंगलवार शाम को रावण दहन की तैयारी कर ली है। इन सबके बीच अग्रवाल समाज सम्पत्ति ट्रस्ट के तत्वावधान में अग्रवाल नवयुवक मंडल व अग्रवाल महिला मंडल का १० दिवसीय अग्रसेन जन्मोत्सव का समापन भी आज अग्रवाल उत्सव भवन, नेहरू रोड में दशहरा मनोरंजन मेला व रावण दहन केक साथ संपन्न होगा।

नवयुवक मंडल अध्यक्ष नीरज हिम्मतरामका ने बताया कि रावण के ५० फ ीट ऊंचे पुतले तथा कुम्भकरण व मेघनाद के ३५-३५ फ ीट ऊंचे, खर-दुषण के २५-२५ फ ीट पुतलों का दहन संध्या को होगा। राम-रावण युद्ध का मंचन भी करेंगे। मुख्य आकर्षणों में सिर पर घुमता छत्तर, मुंह की गर्जना, नाभि से निकलते अंगारे होगें। शहरवासियों के मनोरंजन के लिए जयपुर से आये हुये शोरगरों की प्रशिक्षित टीम आतिशबाजी करेगी। स्काई वार, आकाश अशर्फ ी, आकाश मेला, मैजिक ट्री आदि नजारे देखने को मिलेंगे।

सांस्कृतिक मंत्री राकेश बूबना ने बताया कि दोपहर ३ बजे से दशहरा मनोरंजन मेला होगा, जिसमें फू ड, हैंडीक्राफ्ट, डिस्पले, गेम्स आदि की लगभग ५० स्टॉल्स लगाई जाएगी। विभिन्न जिलों के १०० सदस्य भाग लेंगे।

पटेलगर में रावण दहन। जोयड़ा बावजी विकास सेवा समिति पटेलनगर विस्तार के सर्वेश्वर कॉलोनी में मंगलवार शाम ७ बजे रावण दहन करेगी। अध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने बताया कि रावण २१ फीट का बनाया गया है।