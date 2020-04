पढि़ए, कितनी मजबूत है कोरोना योद्धाओं की ये जीवन संगनियां

नरेन्द्र वर्मा

भीलवाड़ा. भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के चिकित्सकों व नर्सिंग टीम के जज्बे व समर्पण का ही नतीजा है कि महज 14 दिन में कोरोना के चुंगल से 1७ जनों को सुरक्षित निकाल लिया गया और इनमें भी १५ जनों को उन्हें अपने घर भेज दिया गया। टीम के चिकित्सकों को अपने घर से मजबूती मिली है। इनमें उनकी धर्मपत्नियां अहम भूमिका निभा रही है। चिकित्सक दंपतियों ने कोरोना के खिलाफ जीत का सेहरा टीम भावना व एक दूसरे के सहयोग को दिया। corona in bhilwara

डॉ. अरुण गौड़-डॉ. रजनी गौड़

यहां कोरोना के पॉजिटिव के नेगेटिव से होने के पीछे एमजीएच की टीम का बड़ा योगदान है। एमजीएच अधीक्षक डॉण् अरुण गौड़ की भूमिका सबसे प्रमुख है। गौड़ व उनकी पत्नी रजनी गौड पूरी तरह एमजीएच को समर्पित हैं। डॉण् रजनी पूरी चिकित्सा टीम का परिवार की तरह ख्याल रख रही हैं। कई मौकों पर घर से भी चाय.नाश्ता लाई। डॉण् गौड़ घंटों अस्पताल में गुजार रहे हैं। आइसोलेशन वार्ड पर पूरी नजर रहती है। पूरी टीम में जोश भरते हैं। डॉण् रजनी बताती हैं कि वे अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। डॉण् अरुण बोले.यह सब रजनी के पूरे साथ के बिना नहीं होता। docotors as corona fighterS in bhilwara

डॉ. रामावतार बैरवा-डॉ. ममता गंगवाल

एमजीएच में डॉण् रामावतार बैरवा व उनकी पत्नी ममता गंगवाल घंटों सेवा दे रहे हैं। डॉ. बैरवा कोरोना आइसोलेशन में भर्ती रोगियों की सेहत पर नजर रखे हैं। इसके अलावा डॉण् अरुण गौड़ के साथ मेडिकल वार्ड का जिम्मा भी संभाले हैं। डॉण् बैरवा बताते हैंए पत्नी ममता व बच्चों के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। घर पर सिर्फ खाने खाने जाते हैं। बाकी पूरा दिन अस्पताल में गुजरता है। महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. ममता ने बताया कि 18 मार्च से परिवार की सुध नहीं ले पा रही हूं। शहर में निजी अस्पताल बंद होने से एमसीएच के गायनिक वार्ड पर दबाव बढ़ गया। सिजेरियन डिलेवरी की संख्या बढ़ गई है। सुबह से रात तक अस्पताल में रहती हूं।

डॉ. सुरेंद्र मीणा-डॉ. मोहिनी

डॉ.मोहिनी मीणा ने बताया कि 18 मार्च की शाम एमजीएच से आई अर्जेंट कॉल पर निकले डॉक्टर साहब मेडिकल कॉलेज कैम्पस स्थित घर से निकले। तब से अपनी टीम के साथ कोरोना से लड़ रहे हैं। आज तक घर नहीं आए। दिन रात अस्पताल में ही सेवा दे रहे हैं। पति सुरेंद्र के सिर्फ फ ोन आते हैं। उनकी टीम की बड़ी उपलब्धि है। मुझे उन पर नाज है। डॉण् सुरेन्द्र ने बताया.मोहिनी मां बनने वाली है। घर में पहला नया सदस्य आएगा। खुशखबरी कभी भी आ सकती है। लॉकडाउन में घर में वो अकेली हैं। जयपुर से परिजनों को बुलाया है। उसे अभी मेरी जरूरत है लेकिन वह घर से मुझे ही कोरोना से मोर्चा लेने को प्रोत्साहित करती रहती है। Read, how strong are these life companions of Corona warriors