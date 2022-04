राजस्व मंत्री के जिले में पंचायतों का रिकार्ड नहीं ऑनलाइन

Record of Panchayats not online in Revenue Minister's district भीलवाड़ा के ग्राम पंचायतों के राजस्व रिकार्ड ऑन लाइन होने के दावे कागजी नजर आ रहे है। जिले की ग्राम पंचायत मुख्यालयों में राजस्व रिकार्ड का डिजिटल करण का कार्य गत दो वर्ष से जारी है। इसके बावजूद प्रदेश के राजस्व मंत्री रामलालाल जाट के गृह जिले में ही ग्राम पंचायतों में डिजिटल कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। इन ग्राम पंचायतों में हुरड़ा तहसील की कानिया ग्राम पंचायत भी शामिल है।

भीलवाड़ा Published: April 24, 2022 12:03:00 pm

भीलवाड़ा। ग्राम पंचायतों के राजस्व रिकार्ड ऑन लाइन होने के दावे कागजी नजर आ रहे है। जिले की ग्राम पंचायत मुख्यालयों में राजस्व रिकार्ड का डिजिटल करण का कार्य गत दो वर्ष से जारी है। इसके बावजूद प्रदेश के राजस्व मंत्री रामलालाल जाट के गृह जिले में ही ग्राम पंचायतों में डिजिटल कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। इन ग्राम पंचायतों में हुरड़ा तहसील की कानिया ग्राम पंचायत भी शामिल है। Record of Panchayats not online in Revenue Minister's district

Record of Panchayats not online in Revenue Minister's district

कानिया के ग्रामीणों की पीड़ा है कि वह कृषि कार्य से परिवार का पालन पोषण कर रहे है, लेकिन ग्राम कानिया का राजस्व रेकॉर्ड ऑन लाइन नही है। जिस कारण से बैंक, वित्तीय संस्थानों से केसीसी ऋ ण लेने एवं केन्द्र राज्य सरकार की योजनाओं द्वारा देय लाभ, अनुदान प्राप्त करने एवं जमाबन्दी नकल लेने में काफ ी परेशानी हो रही है तथा सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए अनुदान से वंचित होना पड़ रहा है। उनका कहना है कि पटवारी के पास जाने पर नक्शा एवं जमीन से सम्बन्धित अन्य जानकारी पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही है। जिससे ग्रामीणों के कार्य रूके हुए है। ग्रामीणों ने इस संदर्भ में राजस्व मंत्री रामलाल जाट को भी ज्ञापन दिया। इसमें कानिया ग्राम के जमीन के रिकॉर्ड व नक्शा ऑनलाइन रिकार्ड पर लिए जाने की मांग की गई। Record of Panchayats not online in Revenue Minister's district

जिले के डिजिटलीकरण का दावा इधर, अधिकारियों का कहना है कि जिले में सभी ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण हो चुका है, इसके बावजूद कही कोई समस्या है तो उसे दुरुस्त कराया जाएगा। संबंधित कर्मियों व अधिकारियों को भी इस संदर्भ में पाबंद किया जाएगा। Record of Panchayats not online in Revenue Minister's district

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें