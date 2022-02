Bhilwara भीलवाड़ा में सार्वजनिक स्थलों पर नजर नहीं आएंगे धार्मिक झंडे

Religious flags will not be seen in public places in Bhilwara भीलवाड़ा जिला मजिस्ट्रेट आशीष मोदी ने आदेश जारी कर बुधवार से आगामी दो माह तक जिले के सम्पूर्ण नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में बिना सक्षम स्वीकृति के धार्मिक, प्रतीक चिन्ह युक्त झण्डिया लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया।

भीलवाड़ा Published: February 23, 2022 12:05:40 pm

Religious flags will not be seen in public places in Bhilwara भीलवाड़ा। जिला मजिस्ट्रेट आशीष मोदी ने आदेश जारी कर बुधवार से आगामी दो माह तक जिले के सम्पूर्ण नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में बिना सक्षम स्वीकृति के धार्मिक, प्रतीक चिन्ह युक्त झण्डिया लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया।

Religious flags will not be seen in public places in Bhilwara

जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत भीलवाड़ा जिले के सम्पूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक सम्पत्ति यथा राजकीय भवन, राजकीय उपक्रम, बोर्ड, निगम के भवन, सार्वजनिक सामुदायिक भवन विश्राम गृह, सार्वजनिक पार्क, चौराहा व तिराहे पर निर्मित सर्किल, विद्युत एवं टेलीफ ोन के खम्भे इत्यादि अथवा अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति पर बिना सक्षम स्वीकृति, सहमति के धार्मिक प्रतीक चिन्ह युक्त झंडिया लगाने पर प्रतिबंध के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है। Religious flags will not be seen in public places in Bhilwara

यह आदेश 23 फ रवरी से आगामी दो माह तक भीलवाड़ा जिले के सम्पूर्ण नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में बिना सक्षम स्वीकृति के धार्मिक, प्रतीक चिन्ह युक्त झण्डिया लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। Religious flags will not be seen in public places in Bhilwara

हेलमेट नहीं होने पर कटेगा चालान Challan will be deducted for not having a helmet भीलवाड़ा शहर में एक मार्च से वाहन चालकों के लिए हेलमेट व सीट बेल्ट की अनिवार्यता लागू करने की तैयारी पुलिस व प्रशासन ने कर ली है। इसके तहत सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत चालकों को यातायात नियमों के साथ ही हेलमेट नहीं होने की स्थिति में होने वाले नुकसान से भी अवगत कराया जा रहा है। Religious flags will not be seen in public places in Bhilwara

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें