गरबा महोत्सव में लिया संकल्प, नहीं करेंगे प्लास्टिक का इस्तेमाल

माण्डलगढ। भीलवाड़ा जिले के माण्डलगढ कस्बे में गरबा महोत्सव में रविवार रात को कस्बावासियों ने प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का संकल्प लिया। यह संकल्प चारभुजा मंदिर परिसर नई आबादी में जय अम्बे नवयुवक मण्डल के तत्वावधान में आयोजित समारोह में किया गया। मण्डल के अध्यक्ष पूर्व विधायक प्रदीप कुमार सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी, ब्लॉक अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी, ब्लॉक उपाध्यक्ष बिजौलिया हीरालाल गुर्जर सहित अन्य लोग मौजूद थे। Resolution taken at Garba festival, will not use plastic in Bhilwara

आसीन्द। कस्बे में गरबा महोत्सव साहू यूथ आसीन्द गरबा पण्डालों में एक पहल करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक हटाओ कपडे का थ्ज्ञैला काम में लेने व पर्यावरण बचाने की अपील की गई।

आकोला। बडा मोहल्ला स्थित नव दुर्गा उत्सव समिति के गरबा की धूम रही। शाम को बच्चों, युवक— युवतियों सहित अन्य लोगों ने गुजराती गीतों पर गरबा किया।

शाहपुरा। माहेश्वरी समाज के तत्वावधान में गरबा महोत्सव का समापन शनिवार को माहेश्वरी महासभा के जिलाध्यक्ष दीन दयाल मारू के मुख्य आतिथि थे। विशिष्ट अतिथि तहसील अध्यक्ष रामप्रसाद, सूर्य प्रकाश बिडला, श्याम चेचाणी, गोपाल पटवारी थे।