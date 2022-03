Road accident took the lives of bullion brothers सड़क हादसे ने ले ली सर्राफा भाईयों की जान

Road accident took the lives of bullion brothers भीलवाड़ा-चित्तौडग़ढ़ राजमार्ग पर रोलाहेड़ा गांव के निकट शनिवार को सड़क हादसे में भीलवाड़ा के दो सर्राफा कारोबारी भाइयों की मौत हो गई। यह हादसा चित्तौडग़ढ़ के चंदेरिया थाना क्षेत्र में हुआ।

भीलवाड़ा Published: March 27, 2022 10:54:31 am

भीलवाड़ा। भीलवाड़ा-चित्तौडग़ढ़ राजमार्ग पर रोलाहेड़ा गांव के निकट शनिवार को सड़क हादसे में भीलवाड़ा के दो सर्राफा कारोबारी भाइयों की मौत हो गई। यह हादसा चित्तौडग़ढ़ के चंदेरिया थाना क्षेत्र में हुआ। Road accident took the lives of bullion brothers दोनों भाई कपासन स्थित अपने गांव में शीतला अष्टमी का त्योहार मनाकर भीलवाड़ा लौट रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही कपासन और भीलवाड़ा में शोक की लहर छा गई। भीलवाड़ा में सर्राफा बाजार बंद रहा, वहीं कपासन में माहौल गमगीन हो गया और बाजार बंद हो गए। मृतक कपासन नगर पालिकाध्यक्ष के भतीजे थे। पुलिस का मानना है कि आगे चल रहे ट्रेलर के अचानक ब्रेक लगाने से कार उसमें घुस गई। इससे हादसा हुआ।

जानकारी के अनुसार स्वर्णकार समाज कपासन के अध्यक्ष नंदकिशोर सोनी के पुत्र मयंक उर्फ मोंटू व चित्रांश उर्फ चंदन का भीलवाड़ा के सर्राफ ा बाजार में श्रीराम बुलियन नाम से दुकान है। दोनों शुक्रवार को शीतला अष्टमी पर कपासन गए थे। वे शनिवार सुबह करीब सवा नौ बजे कपासन से कार से भीलवाड़ा के लिए रवाना हुए। रोलाहेड़ा पुलिया पर कार आगे जा रहेेेे वाहन से टकरा गई। कार को मयंक चला रहा था और चंदन उसके पास वाली सीट पर बैठा था। दुर्घटना में कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

परिचित ने पहचाना, परिजनों को दी सूचना दुर्घटना के कुछ ही देर बाद वहां से गुजर रहे साधुमार्गी जैन संघ कपासन के अध्यक्ष मदन चण्डालिया व ओमप्रकाश लावटी ने दुर्घटनाग्रस्त कार देखी तो वे रूक गए। उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त कार में मयंक व चंदन को पहचान लिया। मौके पर मयंक की मौत हो चुकी थी। चंदन गंभीर घायल था। चण्डालिया ने एंबुलेंस मंगवाकर चंदन को सांवलिया जी अस्पताल पहुंचाया। वहां कुछ देर में उसकी भी मौत हो गई। मयंक के शव को भी सांवलिया जी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सर्राफा व्यवसायी भाइयों की दुर्घटना में मौत की खबर मिलते ही कपासन में मातम छा गया। वहां बाजार बंद हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया।

बुझ गए घर के चिराग नंदकिशोर सोनी के दो बेटे मयंक व चंदन तथा एक बेटी है। हादसे में उनके दोनों चिराग बुझ गए। मयंक का विवाह करीब छह साल पहले गंगरार में हुआ था। उसके ढाई साल की एक बेटी है। चंदन का विवाह तीन साल पहले ब्यावर में हुआ था। उसके एक साल की बेटी है।

परिवार पर वज्रपात नंदकिशोर के बड़े भाई व कपासन नगर पालिकाध्यक्ष मंजूदेवी सोनी के पति भवानी शंकर सोनी की करीब सालभर पहले मौत हो गई। करीब डेढ साल पहले नंदकिशोर सोनी भी कुएं में गिर गए थे, उन्हें मौके पर मौजूद लोगों ने बचा लिया था। परिवार इस गम से उबर भी नहीं पाया था कि शनिवार को मयंक व चंदन की मौत से घर में कोहराम मच गया।

भीलवाड़ा का सर्राफा कारोबार बंद रहा दोनों भाइयों की दुर्घटना में मौत की खबर मिलते ही भीलवाड़ा के सर्राफा व्यवसाइयों में शोक की लहर छा गई। भीलवाड़ा में भी सर्राफा व्यवसाइयों ने प्रतिष्ठान बंद रखे। Road accident took the lives of bullion brothers

गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार दोनों भाइयों का कपासन में शनिवार दोपहर बाद अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार में सर्राफा व्यवसाइयों व स्वर्णकार समाज के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। Road accident took the lives of bullion brothers

