अपनों की मौत के बाद परिजनों की बेरूखी, नहीं ले जा रहे शव

Rude of relatives after death of their loved ones, bodies are not being taken in bhilwara कोरोना की भयावहता के हाल यह है कि शहर में कोरोना संक्रमण से मौत के बाद परिजन ही शवों को मोक्षधाम तक ले जाने के लिए कतरा रहे है। ऐसे में नगर परिषद शवों को लावारिस मानते हुए अंतिम संस्कार कर रही है।