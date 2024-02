भीलवाड़ा का ग्रामीण हाट बाजार हो गया बदहाल

Published: Feb 21, 2024

भीलवाड़ा का ग्रामीण हाट बाजार हो गया बदहाल

भीलवाड़ा शहर के मध्य धर्म, कला, मेले, संस्कृति एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों की लागत से बना ग्रामीण हाट बाजार जनता से दूर है। यहां बने विभिन्न कलात्मक कक्ष, गलियारे व प्लाजों में सन्नाटा पसरा हुआ है। रखरखाव के अभाव में यहां झांडिया एवं कंटीले बंबूल पसरे हुए है। यहां ओपन मंच पर जंगल पसरने लगा है।



राज्य सरकार ने शहर के मध्य नेहरू गार्डन एवं निजी बस स्टैंड के समीप ग्रामीण हाट बाजार का निर्माण लाखों की लागत से दस्तकारों, शिल्पकारों, कलाकारों को बाजार मुहैया करवाने के उद्देश्य से हुआ था। हाट बाजार कुछ दिन सजा भी, लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते बाजार खंडहर में तब्दील हो रहा है। यहां हाट बाजार में कला दीर्घाएं सूनी है। कला ब्लॉक में गंदगी के ढेर

यहां बने कला ब्लॉक गंदगी के ढेर में है। फूड प्लाजा व अन्य जोन रखरखाव के अभाव में वीरान पड़े है। ओपन मंच पर झांडियां है। यहां कला और हुनर का बाजार सजने की जगह शराबियों, समाजकंटकों का जमघट लगता है। समूचे भवन का रंग रोगन ही उड़ा हुआ है। यह था निर्माण का उद्देश्य

हाट बाजार का मुख्य उद्देश्य था कि जिलों के दस्तकारों, शिल्पकारों, नकली जेवर बनाने वालों, धातु, मीनाकारी, मार्बल मूर्ति निर्माण करने वालों को एक ही छत के नीचे बाजार मुहैया हो, जिससे उन्हें आर्थिक सम्बल मिले, उनकी कला और हुनर को लोग पहचान सकें। दो साल बाद लोकार्पण

ग्रामीण हाट बाजार का शिलान्यास 25 दिसम्बर 2002 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार के उद्योग मंत्री चन्द्रभान व विधानसभा उपाध्यक्ष देवेन्द्र सिंह ने किया था, जबकि लोकार्पण दो साल बाद 15 अक्टूबर 2004 को तत्कालीन भाजपा सरकार के उद्योग मंत्री नरपत सिंह राजवी व पंचायत राज मंत्री कालूलाल गुर्जर के सानिध्य में हुआ था। यहां के रखरखाव की व्यववस्था जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंन्द्र जिम्मे है। आयोजन करना ही भारी

यहां बीस साल में दस बड़े आयोजन भी नहीं हुए है। ऐसे में रख रखाव के अभाव में यहां जंगल पसरा रहता है। आयोजक बताते है कि यहां किसी भी प्रकार के आयोजन कराने से पहले यहां की साफ सफाई व जंगल को साफ करवाना भारी पड़ जाता है। जितना खर्च आयोजन पर नहीं लगता, उससे अधिक यहां साफ सफाई के खर्च में लग जाता है।

नए सिरे से करेंगे विकसित

ग्रामीण हाट बाजार को नए सिरे विकसित किया जाएगा। इसके लिए यहां प्रत्येक माह आयोजन कराए जाने की कार्ययोजना जिला कलक्टर ने बनवाई है। इसके तहत सबसे पहले यहां महिलाओं के लिए इसी माह अमृता हाट बाजार लगाया जाएगा।

