सहज भीलवाड़ा बुजुर्गों व दिव्यांगों की करेगा मदद

भीलवाड़ाPublished: Oct 24, 2023 09:41:03 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

विधानसभा चुनाव 2023 के परिपेक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी के नेतृत्व में नवाचार के रूप में विकसित की गई ‘‘सहज भीलवाड़ा’ ऐप वर्चुअली लांच भीलवाड़ा में हुआ। Sahaj Bhilwara will help the elderly and disabled

सहज भीलवाड़ा बुजुर्गों व दिव्यांगों की करेगा मदद

आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के परिपेक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी के नेतृत्व में नवाचार के रूप में विकसित की गई ‘‘सहज भीलवाड़ा’ ऐप वर्चुअली लांच भीलवाड़ा में हुआ। ऐप के माध्यम से 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाने के साथ मतदान प्रक्रिया के पारदर्शी एवं पर्यवेक्षण को सुगम बनाया जाएगा।