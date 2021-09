संजय माथुर अब नगर परिषद के भी एसई

Sanjay Mathur is now also SE of Municipal Council नगर विकास न्यास के अधीक्षण अभियंता संजय माथुर को स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव दीपक नंदी ने नगर परिषद के अधीक्षण अभियंता (सिविल) का कार्यभार सौंपा है।



भीलवाड़ा। नगर विकास न्यास के अधीक्षण अभियंता संजय माथुर को नगरीय विकास विभाग के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने भी अहम् जिम्मेदारी दी है। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव दीपक नंदी ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर माथुर को न्यास के साथ ही नगर परिषद के अधीक्षण अभियंता (सिविल) का कार्यभार सौंपा है। यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेंगे।



अमित बने शाहपुरा विधानसभा प्रभारी

भाजपा शाहपुरा विधानसभा प्रभारी अमित सारस्वत को नियुक्त किया है। जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी ने बताया कि भाजपा प्रदेश संगठन एवं जिला संगठन से आए हुए संगठनात्मक बैठकों, कार्यक्रमों को और अधिक सक्रियता से करने एवं विधानसभा में बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए विधानसभा प्रभारी नियुक्त किए जा रहे है। इसी के तहत जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने शाहपुरा विधानसभा प्रभारी अमित सारस्वत को नियुक्त किया है।

अल्पसंख्यक मोर्चा में मंडल अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के बीस मण्डल अध्यक्षों की घोषणा बुधवार को हुई। अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष इमरान कायमखानी ने बताया कि 20 मंडल में नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए।