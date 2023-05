ऐसे है सांवलिया सेठ, यहां नोट गिनते-गिनते हाथ थक जाते है

भीलवाड़ाPublished: May 19, 2023 09:05:03 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

Sanwalia Seth is like this, counting notes here hands get tired सांवलिया सेठ के दरबार में राजस्थान ही नहीं अपितु देश एवं विदेश से रोजाना बड़ी संख्या में भक्त आते है। सोने व चांदी के आभूषणों के साथ ही वह भण्डार में नोटों की बारिश कर जाते है। यहां का भण्डार खुलता है तो कई चरणों में नोटों की गणना होती है। अंतिम गणना मशीन के जरिए की जाती है।

ऐसे है सांवलिया सेठ, यहां नोट गिनते-गिनते हाथ थक जाते है,ऐसे है सांवलिया सेठ, यहां नोट गिनते-गिनते हाथ थक जाते है,ऐसे है सांवलिया सेठ, यहां नोट गिनते-गिनते हाथ थक जाते है

देने वाला सांवलिया सेठ और लेने वाला सांवलिया सेठ, सांवलिया सेठ तेरी कृपा है अपरम्पार । यह मान्यता है या फिर विश्वास। इसी के चलते राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मंडफिया में सांवलिया सेठ के दरबार में प्रदेश ही नहीं अपितु देश एवं विदेश से रोजाना बड़ी संख्या में भक्त आते है। इनमें से किसी की मन्नत पूरी होती है तो वह दिल खोल कर दान भी देते है।