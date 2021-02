सारण का खेड़ा में जहरीली शराब से नहीं, जहर से हुई 5 मौत

Saran is not poisoned in Kheda, but died of poison मांडलगढ़ का सारण का खेड़ा में जहरीली शराब से पांच जनों की मौत की घटना को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। घटना में पांच जनों की मौत जहरीली शराब से नहीं वरन शराब में मिलाए कीटनाशक रसायन से हुई। प्रकरण में पुलिस ने आरोपित सारण का खेड़ा की कंजर बस्ती निवासी विनोद कंजर (20) पुत्र पप्पू कंजर को गिरफ्तार किया।