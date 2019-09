शहीद के नाम पर होगा विद्यालय का नाम

भीलवाड़ा। बरुन्दनी। जिले के बरुन्दनी कस्बे में स्थित राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम बदल कर अब शहीद सपूत लान्स नायक जगन्नाथ मीणा के नाम पर होगा। विद्यालय का नाम बदलने व शहीद की प्रतिमा लगाने की खबर से क्षेत्र में लोगों में हर्ष व्याप्त है। School name will be in the name of martyr in Bhilwara

चीन युदृध के दौरान बरुन्दनी के सपूत लान्स नायक जगन्नाथ मीणा शहीद हुए थे। उनके नाम पर राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय का नामकरण करने तथा शहीद जगन्नाथ मीणा की प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर कस्बे के उत्साही गोविन्द सारस्वत, शैतान मीणा सहित अन्य युवाओं ने सोमवार को ग्राम पंचायत में ज्ञापन दिया था। इन युवाओं का मानना है कि शहीद के जीवन से नई पीढी को सदैव प्रेरणा मिलती रहेगी।

युवकों के ज्ञापन देने के कुछ देर बाद ही सरपंच कालीदेवी खटीक ने ग्राम पंचायत की ओर से बालिका विद्यालय का नामकरण शहीद जगन्नाथ मीणा के नाम पर करने तथा बालिका विद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रतिमा लगाने के लिए 500 वर्ग मीटर भूमि देने की स्वीकरती पत्र जारी किया। इससे कस्बा, विद्यालय परिवार व आसपास के क्षेत्र में लोगों में हर्ष की लहर दौड गई है।