अतिवृष्टि से बाधित विद्यालयी खेल प्रतियोगिताएं स्थगित

राज्य के विद्यालयी छात्र-छात्राओं की 69वीं जिला एवं राज्य स्तरीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक 14 वर्ष 17 व 19 वर्ष आयु वर्ग खेलकूद प्रतियोगिताएं अब फिलहाल नहीं हो सकेंगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक समसा सीताराम जाट ने बताया कि प्रतियोगिताओं की तिथियां पूर्व में 9 जुलाई 2025 को जारी की गई थीं। लेकिन प्रदेश के अधिकांश जिलों से अतिवृष्टि, खेल मैदानों में जलभराव और आवागमन बाधित होने की जानकारी मिलने पर प्रतियोगिताओं को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां सामान्य होते ही प्रतियोगिताओं की संशोधित तिथियां शीघ्र घोषित कर दी जाएंगी, ताकि विद्यार्थी अपने खेल अभ्यास को उसी अनुसार जारी रख सकें।