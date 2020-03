शहर में जारी है स्क्रीनिंग का काम

भीलवाड़ा।

Screening work is going on in the city in bhilwara शहर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की और से स्क्रीनिंग का कार्य जारी है। बुधवार को भीलवाड़ा शहर में 302 टीमों द्वारा 17690 घरों का सर्वे किया गया जिसमें 102791 सदस्यों की स्क्रीनिंग की गई। इनमें से 418 सर्दी जुखाम के सामान्य रोगी पाए गए। सर्वे में विदेश से आए 34 लोगों की भी स्क्रीनिंग कर लाइन लिस्टिंग की गई।

अब तक कुल 1337 टीमों द्वारा 88275 घरों का सर्वे कर 452528 सदस्यों का सर्वे किया गया है जिसमें से 2925 आई एल आई के रोगी चिन्हित कर गाइडलाइन अनुसार समझाइश कर होम आइसोलेशन किया गया। आइसोलेशन वार्ड में 2 मरीज भर्ती हुए तथा कुल 40 मरीज भर्ती हैं। कुल मरीजो के परिवार जन व कॉन्टेक्ट्स की स्क्रीनिंग एवं टीम द्वारा 127 घरों पर हाइपोक्लोराइट Screening work is going on in the city in bhilwara सॉल्यूशन का छिड़काव किया गया तथा आइसोलेशन वार्ड ए क्वॉरेंटाइन सेंटर एवं सार्वजनिक क्षेत्रों पर भी किया गया । चिकित्सालय में ओपीडी स्क्रीनिंग अंतर्गत 7541 स्क्रीनिंग की गई जिनमें आई एल आई के 136 मरीजों का उपचार किया गया ।

आरआर टीम भीलवाडा एवं उदयपुर द्वारा 13 कांटेक्ट ध्संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग की गई । इनके कॉन्टेक्ट में आये 100 लोगों को स्क्रीण्ड कर होम आइसोलेशन कर पाबंद किया गया। मंगलवार को 55 सैंपल लिए गए जिनमें से 47 ओपीडी एवं 8 आईपीडी मिलाकर अब तक 341 सैंपल लिए गए तथा सैंपल कलेक्शन 24 घंटे जारी है।

जिले में कुल 149 संदिग्ध क्वारन्टिन् में भर्ती किए गए हैं। रमा विहार में 29 ए पटेल नगर क्वॉरेंटाइन में 35ए सांगानेर क्वॉरेंटाइन में 23 तथा आटून छात्रावास क्वॉरेंटाइन में 62 लोगो को भर्ती किया गया है

सर्वे के दौरान जिन वार्डों में सामान्य खांसीए जुकाम से पीड़ित लोग पाए गए हैं उन वार्डों में द्वितीय चरण का सर्वे प्राथमिकता के आधार पर कराने के निर्देश दिए। पूर्व में सामान्य सर्दी जुकाम से पीड़ित व्यक्तियों में से जो अभी भी पीड़ित पाए जाएंगे उनकी जांच करवाई जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्र में 13 लाख से ज्यादा का सर्वे

ग्रामीण क्षेत्र में जल्द से जल्द सर्वे पूरा करने हेतु 1948 टीम लगाई गई हैं। मंगलवार तक इन टीमों ने जिले में कुल 2 लाख 49 हजार 373 घरों के 13 लाख 32 हजार 258 लोगों की स्क्रीनिंग की जिनमें 8904 लोगों को सामान्य सर्दी जुकाम पाया गया। नियमानुसार उन्हें घर में आइसोलेट रहने की सलाह दी गई। जिन इलाकों में नमूने एकत्र नहीं किये गए वहां भी करवाये जाएंगे।

पांच निजी अस्पताल अधिग्रहित

आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं के लिए शहर के पांच निजी चिकित्सालय का अधिग्रहण किया गया है। अरिहंतए सिद्धि विनायकए पोरवालए रामस्नेही और सोनी अस्पताल का अधिग्रहण कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सौंप दिया गया है। कवारन्टीन की क्षमता बढ़ाने के लिए होटलए धर्मशालाए गेस्ट हाउसए सामुदायिक भवनों का अधिग्रहण किया गया है।

स्टाफ की भी होगी जांच

जिला कलेक्टर ने आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी दे रहे स्टाफ की भी जांच करने के निर्देश दिए। लगातार कोरोना संक्रमितों के बीच रहने से मेडिकल स्टाफ को संक्रमण नहीं हो जाये ईसलिये यह जांच कराई जाएगी।