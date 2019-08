भीलवाड़ा में चार दिन में दूसरा पेंथर पकड़ा

करेड़ा। क्षेत्र के बगजणा गांव में वन विभाग को पेंथर होने की सूचना फैलने से लोगों में दहशत हो गई। लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए बगजणा गांव में पास स्थित एक माइन्स पर पिंजरा लगाया। पिंजरे में श्वान को बंधा गया था। श्वान को पाने के लिए पेंथर पिंजरे में कैद हो गया। चार दिन में दूसरा पेंथर पकड़ा जाने से स्थानीय लोग सतर्कता अपना रहे हैं। Second panther caught in Bhilwara in four days

विदित रहे कि 3 दिन पूर्व यह पेंथर एक माइन्स पर श्वान का शिकार करते हुए सीसी टी वी कैमरे में कैद हुआ था। सीसी कैमरे से पता चला कि पेंथर शिकार की तलाश में रोक गोल्ड ग्रेनाइट पर देर रात घूमता रहा था। पेंथर ने ग्रेनाईट पर पालतू श्वान के बच्चे को शिकार बनाया। सीसी कैमरे में पेंथर को शिकार करते देखकर लोगों में दहशत हो गई। पेंथर की दस्तक से क्षेत्र के बगजणा गांव में लोग दिन में भी घर से बाहर निकलने से भयभीत हो गए। अपने बच्चों को विद्यालय भेजने से भी कतराने लगे। लोगों ने पेंथर की सूचना वन विभाग को दी। इसके बाद में वन विभाग ने पेंथर को कैद करने के लिए पिंजरा लगाया था। पिछले सप्ताह में भी शिवपुर गांव के पास एक पेंथर पिंजरे में कैद हुआ था। जिसे कुंभलगढ़ के जंगलों में छोड़ा गया था। Second panther caught in Bhilwara in four days